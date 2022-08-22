Петербуржец с газовым пистолетом напал на третьеклассников на детской площадке

Мужчина с газовым пистолетом напал на третьеклассников на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина с газовым пистолетом напал на третьеклассников — один ребенок получил химический ожог. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на улице Стасовой Красногвардейского района города. В полицию обратилась мать девятилетнего мальчика. Сын рассказал ей, что на детской площадке к нему и двум его одноклассникам подошел неизвестный. Он попросил ребят показать содержимое сумок и телефоны. Те отказались, после чего мужчина достал газовый пистолет и выстрелил одному из них в лицо.

Дети побежали домой промывать глаза, пострадавший мальчик попал в травмпункт — ему диагностировали химический ожог конъюнктивы.

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