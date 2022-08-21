В Москве чеченцы избили известного адвоката за замечание на детской площадке

Адвокат Герасимов сообщил, что его на детской площадке в Москве избила группа чеченцев

В Москве группа из 10 выходцев из Чечни избила известного адвоката, доктора юридических наук Павла Герасимова. Об этом сам юрист сообщил «Ленте.ру».

Инцидент произошел вечером в субботу, 20 августа, во дворе элитного жилого комплекса «Мосфильмовский». Во время прогулки Герасимова на детской площадке между детьми произошел конфликт, в ходе которого адвокат сделал замечание одному их них и попросил позвать родителей.

Как оказалось, семилетний мальчик гулял без присмотра. Отец ребенка по имени Ахмед, узнав, что кто-то сделал его сыну замечание о том, что нельзя трогать чужие половые органы, вызвал на подмогу родственников. Они толпой набросились на Герасимова, повалили его с ног и начали избивать ногами, выражаясь нецензурной бранью и угрожая расправой над адвокатом, его сыном и всей семьей.

Подоспевшая охрана ЖК решила не вмешиваться в конфликт и по требованию Герасимова вызвала полицию. В течение часа, который потребовался сотрудникам ОМВД России по району Раменки для прибытия на место происшествия, избиение продолжалось прямо на детской площадке на глазах детей и их родителей.

По прибытии полицейских нападавшие представились сотрудниками Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД и начали угрожать адвокату, что подбросят ему в карман наркотики. На глазах полиции они предприняли такую попытку, однако правоохранители пресекли ее, не дав при этом событию правовой оценки.

В отделении полиции Герасимов просил сотрудников вызвать скорую помощь, однако вместо этого адвоката продержали около трех часов в отделении, предоставив возможность чеченцам покинуть место происшествия и не предприняв никаких действий. В больнице адвокату диагностировали повреждения внутренних органов и головы. Также во время инцидента с его руки пропали дорогостоящие часы Omega, в момент, когда юрист находился без сознания.

Герасимов также рассказал, что по факту произошедшего полиция не предприняла никаких мер, взяла объяснения лишь с одного из нападавших, не предоставив никаких данных, называя его просто «сотрудником». Требования об обеспечении безопасности семьи адвоката от многочисленных угроз остались без ответа. Адвокатскую палату Москвы и Следственный комитет России сотрудники полиции уведомить отказались.

Павел Герасимов — заслуженный адвокат России, специалист в области международного, воздушного и криптоправа, общественно-политический деятель. Получил статус адвоката в Российской Федерации, Украине и Канаде, ему была присуждена степень PhD в области права (США). Защищал права потерпевших в таких резонансных делах, как катастрофы Ту-154 в Сочи, А-321 в Египте, SSJ-100 в Шереметьево. Написал множество книг и публикаций, охватывающих более 40 стран мира.

Ранее в Москве двое кавказцев избили 18-летнего мужчину после того, как тот попросил их переставить грузовой автомобиль, заблокировавший выезд из двора. На опубликованных кадрах видно, как двое мигрантов, взяв в руки кирпич, подходят к «Жигулям» молодого человека. Очевидцы просят кавказцев остановиться, однако один из них начинает наносить москвичу удары через открытое окно машины. После этого молодой человек выходит из автомобиля, и приезжий продолжает избивать его ногами.