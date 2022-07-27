Кавказцы избили москвича за просьбу переставить машину и попали на видео

В Москве двое кавказцев избили мужчину за просьбу переставить машину

В Москве двое кавказцев избили 18-летнего мужчину после того, как тот попросил их переставить грузовой автомобиль, заблокировавший выезд из двора. Момент нападения попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Плохие новости 18+».

На опубликованных кадрах видно, как двое мигрантов, взяв в руки кирпич, подходят к «Жигулям» молодого человека. Очевидцы просят кавказцев остановиться, однако один из них начинает наносить москвичу удары через открытое окно машины. После этого молодой человек выходит из автомобиля, и приезжий продолжает избивать его ногами.

По данным авторов поста, пострадавший обратился в полицию.

Ранее в Москве приезжий из Узбекистана избил девушку и шестилетнего мальчика на детской площадке. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. В отношении мигранта возбудили уголовное дело.