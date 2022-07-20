В Москве мигрант избил девушку и мальчика на детской площадке

Приезжий из Узбекистана избил девушку и шестилетнего мальчика на детской площадке в Москве

Приезжий из Узбекистана избил 23-летнюю девушку и 6-летнего мальчика на детской площадке на улице Марьинский Парк на юго-востоке Москвы, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, это произошло 18 июля. Пострадавшие россиянка с ребенком после противоправных действий мигранта обратились в больницу.

Позже оперативники выяснили, что 36-летний нападавший проживает в одном из столичных хостелов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее пьяные мигранты жестоко избили жительницу одного из московских домов за то, что она решила сделать им замечание. Одного из нарушителей задержали и завели дело по статье «Хулиганство». Второго мигранта пока найти не удалось, его объявили в розыск.