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В Москве пьяные мигранты жестоко избили женщину на детской площадке

В Москве пьяные мигранты жестоко избили молодую женщину на детской площадке за замечание

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пьяные мигранты жестоко избили жительницу одного из московских домов за то, что она решила сделать им замечание. Об инциденте в понедельник, 11 июля, сообщает НТВ.

Инцидент произошел 5 июля во дворе столичного жилого комплекса. Женщина возвращалась поздно вечером домой. В это время во дворе на детской площадке пили и шумели двое мужчин.

«Женщина попросила меня вызвать полицию, потому что у нее не было мобильного телефона, в этот момент один из этих мужчин сказал: "Какое ты имеешь право делать нам замечание, я гражданин России, я сейчас тебе покажу, какое у тебя есть право!" Я сказала громко, что я снимаю на видео», — поделилась воспоминаниями потерпевшая.

Как только она достала телефон, мужчины набросились на нее, ударили в лицо, повалили на землю и избили ногами. В результате с сотрясением, многочисленными ушибами и гематомами потерпевшая попала в больницу.

Одного из нарушителей задержали и завели дело по статье «Хулиганство». Второго мигранта пока найти не удалось, его объявили в розыск.

18 февраля в московском метро на станции «Тульская» мигранты из Центральной Азии избили полицейских в ответ на просьбу пройти с ними для установления личности.

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Евгения Куликова
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