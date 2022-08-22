Следователи занялись конфликтом между чеченской семьей и адвокатом в Москве

Следователи занялись конфликтом между чеченской семьей и адвокатом Герасимовым в Москве

В Москве чеченцы избили известного адвоката за замечание на детской площадке

Начало событий в новости В Москве чеченцы избили известного адвоката за замечание на детской площадке

Московские следователи занялись конфликтом, который произошел 20 августа между чеченской семьей и адвокатом Павлом Герасимовым во дворе элитного жилого комплекса «Мосфильмовский». Об этом в понедельник, 22 августа, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

«По факту конфликта на Никулинской улице отделом дознания УВД по западному округу ГУ МВД по Москве была начата проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Основанием для него стали заявление потерпевшего и медицинская справка, представленная им», — сказал источник.

По словам источника, в ходе первоначальных следственных действий было установлено, что потерпевший является адвокатом. В соответствии с требованиями уголовного законодательства материал был передан в Следственный отдел по Западному административному округу столичного главка Следственного комитета России (СКР).

«В показаниях участников конфликта замечены явные противоречия, в связи с чем сейчас преждевременно делать выводы о степени вины участников конфликта и роли каждого из них. К настоящему времени установлено, что адвокат — гражданин РФ, уроженец и житель Москвы, который никогда не менял гражданства», — отметил источник.

Ранее адвокат Герасимов заявил, что группа из десяти выходцев из Чечни якобы избила его во дворе ЖК «Мосфильмовский». По словам Герасимова, во время его прогулки на детской площадке между детьми произошел конфликт, в ходе которого адвокат сделал замечание одному их них и попросил позвать родителей. Герасимов утверждает, что отец ребенка по имени Ахмед позвал на подмогу родственников, после чего они вместе набросились на адвоката и избили его.