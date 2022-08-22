Назван самый опасный вид общественного транспорта

«Согласие»: самым опасным видом общественного транспорта оказались маршрутки

Самым опасным видом общественного транспорта в России оказались пригородные автобусы и маршрутки. К такому выводу пришли в страховой компании «Согласие», пишет «Российская газета».

По словам специалистов, в происшествиях с этими средствами передвижения фиксируют наибольшее число пострадавших и самые тяжелые травмы у пассажиров. В «Согласии» отметили, что с начала 2021 года больше всего людей пострадало во время пригородных перевозок — 41 потерпевший с общей суммой возмещения более 26 миллионов рублей.

«Немногим меньше пострадавших было в автобусных перевозках в городском сообщении (20 пассажиров) и междугороднем (16 пассажиров)», — прокомментировал директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании Алексей Хуторянский.

По словам эксперта, для пригородного и междугороднего сообщения характерны более высокие скорости, поэтому и тяжесть травм значительно выше — одному пострадавшему в подобной аварии выплачивают в среднем 600 тысяч рублей, тогда как повреждения при поездках по городу в среднем оценивают в 150 тысяч рублей. Самая крупная авария по статистике компании случилась как раз на пригородном автобусе, где пострадало 11 человек и выплата превысила 11 миллионов рублей, уточняет Хуторянский.

«Общая статистика по рынку в целом говорит о том же. Разве что городские автобусы по суммарным выплатам все же вырываются на первое место за счет большей массовости и, сообразно с этим, более значительного количества пострадавших», — добавил специалист.

Самым безопасным по статистике транспортом эксперт назвал авиационный. «Но есть одно исключение — вертолеты. В отличие от перевозок самолетами, статистика по ним не так позитивна. Вертолеты падают, к сожалению, достаточно часто. И нередко — это полная гибель всех, находящихся на борту», — уточнил Хуторянский.

Среди наиболее безопасного общественного транспорта специалист также указал трамваи, троллейбусы, пригородные поезда, речной и морской транспорт — перевозках на них в компании были зафиксированы единичные пострадавшие с незначительными травмами.

Ранее аналитики Страхового Дома ВСК назвали велосипед самым опасным видом мобильного транспорта. По данным компании, от велосипедистов поступает 70 процентов обращений, связанных с различными травмами в результате падений. Второе место по уровню опасности заняли самокаты — доля подобных обращений составила 27 процентов. Самыми безвредными, по мнению аналитиков, оказались ролики — от катающихся на них поступило лишь три процента запросов на возмещение ущерба.