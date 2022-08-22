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Эстония опровергла получение от России запроса по возможной убийце Дугиной

Эстония опровергла получение от России запроса по возможной убийце Дугиной Вовк
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: СК РФ

Эстония не получала от российских властей официального запроса по поводу пересечения российско-эстонской границы Натальей Вовк, которую ФСБ РФ считает возможной убийцей журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

В МИД страны опровергли, что Россия запрашивала у Эстонии официальные данные по Вовк.

«Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится», — заявили в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев допустил, что побег Вовк в Эстонию мог обсуждаться с эстонскими спецслужбами.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

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Алевтина Запольская
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