Сенатор Цеков заподозрил президента Украины Зеленского в желании править страной вечно

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предположил, что у президента Украины Владимира Зеленского развился комплекс Наполеона из-за постоянных иностранных визитов в Киев, а также приглашений выступить на зарубежных форумах. Об этом сообщает News.ru.

Цеков допустил, что Зеленский уверен, будто сможет править Украиной вечно. «Думаю, в ближайший год он очень огорчится и многие вопросы станут решать без него», — подчеркнул сенатор.

По словам парламентария, демократия и свобода, о которой говорят на Украине последние 30 лет, превратилась в анархию и вседозволенность. Украинский лидер боится, что трибунал вскроет много фактов и они станут достоянием общественности не только в России, но и в других странах, добавил Цеков.

22 августа президент Владимир Зеленский обозначил «последнюю черту» конфликта на Украине, перейдя которую Москва больше не сможет рассчитывать на мирные переговоры с Киевом. «Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны», — сказал он.