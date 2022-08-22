Зеленский обозначил России «последнюю черту» конфликта на Украине

Зеленский обозначил «последнюю черту», за которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой

Президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале обозначил «последнюю черту» конфликта на Украине, перейдя которую Москва больше не сможет рассчитывать на мирные переговоры с Киевом.

Украинский лидер отметил, что в скором времени должен состояться судебный процесс над украинскими военными, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе, предупредив, что реакция Киева на него будет однозначной, а последствия могут быть непоправимыми.

Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало Владимир Зеленский президент Украины

Возможность встречи лидеров России и Украины

В Госдуме оценили вероятность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, на сегодняшний день переговоры на уровне глав государств невозможны. Он подчеркнул, что рано или поздно они обязательно состоятся, но когда именно это будет — покажет время.

Я не знаю, кто в это время будет главой Украины, но переговоры состоятся. При сегодняшнем подходе Зеленского, когда он высказывает не свою точку зрения, конечно, переговоры не имеют смысла. Мы уже вели переговоры и встречались в Стамбуле, помним прекрасно, как Украина не выполняет своих договоренностей — это как в течение восьми лет было с минскими договоренностями, так и сейчас. Продолжается просто повторение того сценария, который пишут Зеленскому Алексей Чепа первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в свою очередь рассказал, что в настоящее время нет «практической платформы» для проведения встречи глав двух государств. При этом он отметил усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по содействию диалогу Москвы и Киева.

Совет по национальной безопасности при президенте США выступил с призывом к Зеленскому посетить саммит G20 в том случае, если на него приедет Путин. При этом отмечается, что Белый дом оставляет за украинским президентом право выбрать онлайн-формат присутствия на саммите.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что переговоры Путина и Зеленского на полях саммита G20 являются крайне маловероятными, но остаются возможными. По его словам, трудно представить протокол подобной встречи, однако она все же может состояться, поскольку официально страны не находятся в состоянии войны.

Затягивание конфликта

Ветеран Военно-морских сил США, главный редактор портала на военную тематику SOFREP Шон Спунтс признал, что слова Путина о том, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, вполне могут быть правдой. Он считает, что Байден и Зеленский преследуют разные политические цели в сложившейся ситуации.

Похоже, что в то время как Украина хотела бы закончить конфликт быстро и решительно, нанести поражение российским силам и выгнать их из страны, политика США почти направлена ​​на затягивание конфликта в надежде привести к краху самой России как в военном, так и в экономическом отношении Шон Спунтс ветеран ВМС США

Бывший американский военный напомнил, что Байден ранее публично заявлял о намерении унизить Россию как мировую державу, чтобы та больше «никогда не могла угрожать своим соседям», подчеркнув, что Зеленский в свою очередь хочет добиться вывода российских солдат из страны и вернуть все утраченные территории, включая Крым.