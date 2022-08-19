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В Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Депутат Чепа счел невозможными переговоры Путина и Зеленского в нынешних условиях

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

При нынешних условиях переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Вероятность встречи президентов он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Переговоры обязательно состоятся, убежден он, когда — покажет время. «Я не знаю, кто в это время будет главой Украины, но переговоры состоятся. При сегодняшнем подходе Зеленского, когда он высказывает не свою точку зрения, конечно, переговоры не имеют смысла. Мы уже вели переговоры и встречались в Стамбуле, помним прекрасно, как Украина не выполняет своих договоренностей — это как в течение восьми лет было с минскими договоренностями, так и сейчас. Продолжается просто повторение того сценария, который пишут Зеленскому», — считает депутат.

По его мнению, переговоры возможны при тех условиях, которые были выработаны в ходе предыдущего переговорного процесса делегаций двух стран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трехсторонних переговоров во Львове предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на территории республики.

При этом Зеленский заявил, что возобновление переговоров возможно лишь при выводе российских войск с подконтрольных ей территорий Украины.

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Екатерина Смирная
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