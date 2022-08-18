Зеленский назвал условие возобновления переговоров Украины и России

Зеленский: переговоры с Россией возобновятся после вывода ее войск с территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором возможно возобновление переговоров Москвы и Киева. Политика цитирует РИА Новости.

По словам украинского лидера, для возобновления переговорного процесса России нужно вывести свои войска с подконтрольных ей территорий Украины.

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — заявил украинский лидер по итогам встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко в интервью «Ленте.ру» заявил о снижении шансов на возобновление переговоров. По его словам, в Киеве продолжают заявлять, что будут готовы вести переговоры только после того, как «отвоюют» Крым и Донбасс, а это сводит шансы их возобновления к нулю.

После начала специальной военной операции России на Украине прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Беларуси, а последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Перед этим также состоялись переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В июле Кулеба заявил, что Киев будет вести переговоры с Москвой только после поражения России на поле боя. Иные условия для Украины, как он считает, неприемлемы.