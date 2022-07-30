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МИД России заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева

Замглавы МИД Руденко заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева

Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Киев снижает шансы на возобновление переговоров. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, в Киеве продолжают заявлять, что будут готовы вести переговоры только после того, как «отвоюют» Крым и Донбасс, а это сводит шансы их возобновления к нулю.

При этом, отмечает Руденко, Россия готова ответить положительно на решение Киева возобновить переговоры, однако «будет вынуждены учитывать новую ситуацию "на земле"».

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.

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Варвара Кошечкина
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