МИД России заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева
Замглавы МИД Руденко заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева
Киев снижает шансы на возобновление переговоров. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
По его словам, в Киеве продолжают заявлять, что будут готовы вести переговоры только после того, как «отвоюют» Крым и Донбасс, а это сводит шансы их возобновления к нулю.
При этом, отмечает Руденко, Россия готова ответить положительно на решение Киева возобновить переговоры, однако «будет вынуждены учитывать новую ситуацию "на земле"».
Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.