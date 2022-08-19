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В США признали правоту Путина о затягивании Вашингтоном конфликта на Украине

Ветеран ВС США Спунтс признал правоту Путина о затягивании Штатами конфликта на Украине

Фото: Jabin Botsford / Reuters

Слова президента России Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, могут быть правдой. Об этом Newsweek заявил ветеран Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов, главный редактор портала на военную тематику SOFREP Шон Спунтс.

По-видимому, лидер США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский преследуют разные политические цели, признал журналист.

«Похоже, что в то время как Украина хотела бы закончить конфликт быстро и решительно, нанести поражение российским силам и выгнать их из страны, политика США почти направлена ​​на затягивание конфликта в надежде привести к краху самой России как в военном, так и в экономическом отношении», — сказал Спунтс.

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Он также напомнил о публичном заявлении Байдена, в котором тот указал, что его цель — унизить Россию как мировую державу, «которая больше никогда не сможет угрожать своим соседям». Ветеран Военно-морских сил США подчеркнул, что подобные намерения заходят намного дальше и что «желание Зеленского — вывести российские войска из страны и вернуть утраченные территории в Донбассе и Крыму».

16 августа в ходе десятой Московской конференции по международной безопасности Владимир Путин заявил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине. По его словам, это показывает ситуация в восточноевропейском государстве. Кроме того, заметил глава государства, американская сторона разжигает конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке.

Также российский лидер высказался о специальной военной операции. По его словам, решение о ее проведении было принято в полном соответствии с Уставом ООН.

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Варвара Кошечкина
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