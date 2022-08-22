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Виктор Пелевин выпустит новый роман до конца 2022 года

Писатель Виктор Пелевин выпустит новый роман до конца 2022 года
Виктор Пелевин

Виктор Пелевин. Фото: Владимир Солнцев / ТАСС

59-летний русский писатель Виктор Пелевин выпустит новый роман до конца 2022 года. Об этом заявили представители пресс-службы издания «Эксмо».

Ранее сообщалось, что автор не будет презентовать новых произведений к началу осеннего сезона в этом году, при этом в продажу поступит переиздание романа «S.N.U.F.F.», впервые выпущенного в 2011-м. Тогда же представители издания напомнили, что в ноябре этого года автор отмечает юбилей, ему исполняется 60 лет, поэтому не исключена возможность «сюрпризов».

Позже «Эксмо» выступило с заявлением, что новая работа Пелевина, детали которой пока не раскрыты, станет доступна до начала 2023-го.

«Этот год — юбилейный для писателя: автору романов "Generation „П“", "Чапаев и Пустота", "Тайные виды на гору Фудзи" и "Transhumanism inc." исполнится 60 лет. Издательство "Эксмо" и крупнейший сервис цифровых книг "ЛитРес" выпустят новинку Виктора Пелевина. Ближе к дате релиза на сайте "Эксмо" будут доступны детали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что мемуары Энн Хеч стали «коллекционным изданием» после ее смерти и подорожали в четыре раза.

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Анастасия Астахова
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