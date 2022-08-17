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Мемуары Энн Хеч назвали «коллекционным изданием» после смерти актрисы

Мемуары Энн Хеч стали «коллекционным изданием» после ее смерти и подорожали в четыре раза

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Мемуары американской актрисы Энн Хеч стали «коллекционным изданием» после ее смерти в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Произведение под названием Call Me Crazy («Зовите меня сумасшедшей») было выпущено компанией Simon & Schuster Scribner в сентябре 2001 года. В нем артистка рассказала о пережитом насилии, развитии своей актерской карьеры, а также поделилась подробностями личной жизни.

После смертельного ДТП с участием Хеч ее мемуары назвали «коллекционным изданием». Книга, изначально продававшаяся за 200 долларов, подорожала почти в четыре раза и достигла цены в 750 долларов.

6 августа Энн Хеч устроила ДТП, врезавшись сначала в гараж многоквартирного комплекса, а потом в дом, и попала в больницу с сильными ожогами. Полиция выдвинула версию о том, что актриса была пьяна, однако в ее крови не было обнаружено алкоголя. В результате экспертизы в ее организме нашли следы кокаина.

Позже родственники знаменитости заявили, что отключат артистку от аппарата жизнеобеспечения после того, как ее органы будут проверены на донорство. 12 августа актриса умерла в возрасте 53 лет.

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Анастасия Астахова
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