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Суд оштрафовал полицейского за дискредитацию российской армии

Крымский районный суд оштрафовал крымского полицейского за дискредитацию российской армии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд оштрафовал крымского полицейского за дискредитацию российской армии — патрульный ППС ОМВД России по крымскому району должен будет выплатить 40 тысяч рублей за публичную дискредитацию ВС РФ. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 22 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным пресс-службы, полицейский, находясь при исполнении должностных обязанностей, «осуществлял в присутствии других лиц публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержки международного мира и безопасности, в том числе публично призывал к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях путем высказывания своего мнения в части неправомерности действий РФ». В судебном заседании фигурант полностью признал свою вину и раскаялся.

Крымский районный суд признал патрульного виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который планировал теракт. Выходец из Центральной Азии хотел совершить самоподрыв, чтобы убить одного из представителей правящих кругов Индии.

Леонид Микуляк
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