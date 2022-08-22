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Тиктокерша поделилась инструкцией по очистке духовки без дорогих средств

The Sun: тиктокерша посоветовала чистить духовку с помощью лимона, соды и пылесоса

Фото: Sosey Interiors / Unsplash

Очистить духовку можно с помощью лимона, соды и пылесоса, рассказала тиктокерша, называющая себя Чистюля Кэролайн. На видеоролик в TikTok, где девушка поделилась инструкцией по очистке плиты без дорогих средств, обратило внимание издание The Sun.

Кэролайн показала, что сначала пылесосит духовку изнутри, чтобы избавиться от остатков продуктов. После она посоветовала замочить решетки из духовки на ночь в ванной с одной чашкой моющего средства. Это, по словам тиктокерши, позволит легко очистить решетки — наутро их останется лишь протереть.

Затем, продолжила девушка, нужно налить воды в противень, положить туда две половинки лимона, поместить противень в духовку и разогреть ее до 225 градусов по Цельсию. «Когда вода вскипит, уберите противень. Пусть духовка остынет, затем протрите ее влажной тряпкой», — объяснила Кэролайн.

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Труднодоступные места она порекомендовала чистить зубной щеткой, смоченной в уксусе, а пятна на стекле духовки сбрызнуть соком лимона и посыпать содой. Спустя десять минут, пояснила она, стекло можно будет просто протереть тряпочкой из микрофибры.

Ранее мексиканская уборщица и тиктокерша Ванеса Амаро порекомендовала использовать неожиданное средство для мытья душевой кабины. По словам Амаро, помутневшие из-за жесткой воды стены душевой кабины она оттирает средством для очистки унитазов в форме спрея.

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Александра Лисица
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