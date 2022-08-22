Захарова назвала власти Украины подделкой после заявлений МВД о фальшивом документе Вовк

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действующую власть Украины подделкой.

В своем Telegram-канале она прокомментировала утверждение советника главы МВД Украины Антона Геращенко, будто фото удостоверения сотрудницы национальной гвардии Натальи Вовк является подделкой. В России Вовк обвинили в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Позже в ФСБ заявили о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Вовк, боец полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).