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В США упрекнули Украину в недостаточной поддержке граждан

Politico: Киев недостаточно поддерживает своих граждан, эвакуируемых с Донбасса

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Киев недостаточно поддерживает своих граждан, эвакуируемых с территории Донбасса. С таким упреком в сторону украинских властей выступила автор статьи американского издания Politico Лили Хайд.

По ее словам, на Украине сейчас не проводится оценка потерянного имущества. Более того, власти никак не возмещают ущерб за потерянные жилье и бизнес. При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что эвакуированным выдают 2-3 тысячи гривен в месяц.

«Если им выдадут одеяла, воду и фильтры, это не спасет их зимой. Никакое одеяло или теплая подушка не помогут», — сказала вице-премьер.

Украинские власти подвергаются критике со стороны гуманитарных организаций. Так, в докладе правозащитной организации Amnesty International зафиксировали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ставили мирных граждан в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей.

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Алевтина Запольская
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