В Херсоне заявили о возможных провокациях в День независимости Украины

В Херсоне заявили о возможных провокациях со стороны Киева в День независимости Украины

В администрации Херсонской области не исключили возможные провокации, которые попытается устроить Киев на освобожденных территориях в День независимости Украины. Об этом заявил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

«Ожидать от людей пакостей можно. Но у нас работает система безопасности. И мы сегодня в преддверии этого непонятного праздника не будем делать поспешных заявлений, но безопасность будет всегда на высоком уровне. В принципе мы не думаем, что какие-то теракты произойдут, но попытаться могут», — заявил Стремоусов.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что подготовка к первому этапу трибунала над членами полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) подходит к концу.