Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне заявили о возможных провокациях в День независимости Украины

В Херсоне заявили о возможных провокациях со стороны Киева в День независимости Украины

Фото: ТАСС

В администрации Херсонской области не исключили возможные провокации, которые попытается устроить Киев на освобожденных территориях в День независимости Украины. Об этом заявил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

«Ожидать от людей пакостей можно. Но у нас работает система безопасности. И мы сегодня в преддверии этого непонятного праздника не будем делать поспешных заявлений, но безопасность будет всегда на высоком уровне. В принципе мы не думаем, что какие-то теракты произойдут, но попытаться могут», — заявил Стремоусов.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что подготовка к первому этапу трибунала над членами полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) подходит к концу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Доллар стал дороже евро
Российские войска уничтожили до 100 бойцов ВСУ на территории ДНР
ВКС России поразили пункт управления 102-й бригады в Запорожской области
Появилось видео с задержанным ФСБ смертником
Названы самые популярные районы Москвы с элитным жильем
Угон Mercedes с помощью спецсредств в Москве попал на видео
Минобороны заявило об уничтожении украинского ЗРК «Бук-М1»
Описаны последствия возможных валютных интервенций Минфина
Названы самые подешевевшие направления для полетов за границу осенью
Минобороны заявило об уничтожении силами ПВО восьми снарядов HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.