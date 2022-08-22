Глава ДНР рассказал о подготовке трибунала над «азовцами»

Глава ДНР Пушилин заявил, что для трибунала готовы материалы по 80 преступлениям «Азова»

Подготовка к первому этапу трибунала над членами полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) подходит к концу. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Следственные органы работают, и сейчас от них зависит дата непосредственно мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова"», — рассказал он.