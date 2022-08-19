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Названы страны-наблюдатели в трибунале над наемниками в ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил, что Россия с Белоруссией и Сирией будут наблюдать в трибунале

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Названы страны-наблюдатели в трибунале над украинскими наемниками в Донецкой народной республике (ДНР). Их перечислил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Есть подтверждения от России, Белоруссии и Сирии о том, что они пришлют своих наблюдателей», — заявил он.

Глава республики добавил, что послы ДНР и КНДР также обсудили потенциальное участие Пхеньяна в трибунале. Уточняется, что Донбасс ждет ответа от Северной Кореи по этому вопросу. «Продолжаем работать в этом направлении», — заключил Пушилин.

Ранее сообщалось, что первый из трибуналов по военнопленным в ДНР состоится, вероятнее всего, в Мариуполе. Глава республики уточнил, что мероприятие состоится до конца лета.

15 августа в суде ДНР огласили обвинения гражданину Хорватии Векославу Пребегу, гражданам Великобритании Джону Хардингу, Дилану Хили и Эндрю Хиллу и гражданину Швеции Матиасу Густавссону. Все они сдались в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь».

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Алевтина Запольская
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