В ДНР огласили обвинение пяти иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ

Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), огласили обвинение в суде Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

На скамье подсудимых оказались гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл и гражданин Швеции Матиас Густавссон. Все они сдались в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь».

Густавссон, Пребег, Хардинг и Хилл обвиняются в наемничества, а Хили — в вербовке наемников. Первым троим подсудимым по законодательству ДНР грозит смертная казнь. На вопрос судьи, все ли понятно в части обвинения, все пятеро иностранных граждан ответили утвердительно. Никто из них не согласился с выдвинутыми обвинениями.

9 июня Верховный суд ДНР признал виновным в наемничестве британца Шона Пиннера, его соотечественника Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна. Они были приговорены к исключительной мере наказания. Все осужденные подали апелляцию.