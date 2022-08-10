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В ДНР назвали место проведения трибунала над пленными

Глава ДНР Пушилин заявил о вероятном проведении трибунала над военнопленными в Мариуполе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Первый из трибуналов по военнопленным в Донецкой народной республике (ДНР) состоится, вероятнее всего, в Мариуполе. Власти намереваются организовать его до конца лета, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина.

«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача - максимально открытое проведение трибунала», — рассказал Пушилин.

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