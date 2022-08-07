В ДНР сообщили о «дозачистке» позиций в поселке Пески

Глава ДНР Пушилин заявил о «дозачистке» позиций ВСУ в поселке Пески под Донецком

В настоящее время на позициях в поселке Пески, находящемся под Донецком, проводится «дозачистка». Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон "Сомали") провели по бывшим укреплениям противника», — уточнил он и сказал, что теперь солдаты «дозачищают» территорию.

По словам главы ДНР, поселок было сложно взять: «противник там вгрызся в землю», «даже были прорыты тоннели». При этом все равно бойцы ВСУ оставили позиции. «В одном из блиндажей — вражеские карты с боевыми приказами на обороте», — рассказал Пушилин. В заключение он отметил, что «трибунал прирастает вещдоками», из-за чего «судьям будет легко принимать решения».

О том, что союзные силы взяли поселок Пески в ДНР, стало известно в пятницу, 5 августа. Об этом сообщил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового полка Народной милиции (НМ) ДНР Илья Емельянов.

Украинский доброволец Сергей Гнездилов незадолго до этого назвал бои в Песках «персональным адом». По его словам, поселок «накрыли» 6500 снарядов.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.