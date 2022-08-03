Украинский доброволец заявил о «мясорубке» для ВСУ в Песках

Украинский доброволец Гнездилов заявил о мясорубке и аде для ВСУ в Песках

Украинский доброволец Сергей Гнездилов назвал персональным адом бои в поселке Пески в ДНР, которые длятся уже шестой день. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», — написал он.

Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». По его словам, 6500 снарядов было выпущено по поселку за сутки, а со стороны Украины работает два миномета 82 и 120 мм.

Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка НМ ДНР Илья Емельянов сообщил, что силы республики освободили поселок Пески на 50 процентов. В настоящее время военные зачищают окопы после прорыва первой линии обороны противника.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, что силы республики пересекли трассу Ясиноватая — Константиновка и продвигаются в сторону Авдеевки. Также, по его словам, подразделения закрепились в населенном пункте Пески и развивают наступление в сторону Марьинки.