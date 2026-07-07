Популярный российский блогер назвал шабашем ведьм и раскритиковал «Битву экстрасенсов»

Блогер Николай Соболев назвал шабашем ведьм программу «Битва экстрасенсов» на ТНТ

Популярный российский блогер Николай Соболев раскритиковал программу «Битва экстрасенсов», выходящую на канале ТНТ, и назвал ее шабашем ведьм. О передаче он высказался в беседе с телеведущим Анатолием Кузичевым, выпуск вышел в «VK Видео».

«Я задаю вопрос уже сколько [времени]... Простите, а почему у нас шабаш ведьм на федеральном телевидении? Вот почему?» — возмутился Соболев.

Блогер добавил, что, по его мнению, трансляция на телевидении «Битвы экстрасенсов» противоречит традиционным ценностям и идеям. Он также предположил, что выход подобных программ может быть кем-то пролоббирован.

Ранее сообщалось, что бывший ведущий «Битвы экстрасенсов», иллюзионист Сергей Сафронов назвал происходящее в шоу вымыслом и неправдой. Интерес россиян к этой программе он объяснил особым менталитетом и желанием решить проблемы «по щучьему велению».