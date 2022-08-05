В ДНР сообщили о взятии Песков

Замкомандира НМ ДНР Емельянов заявил, что Пески находятся под контролем союзных сил

Союзные силы взяли поселок Пески в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции (НМ) ДНР Илья Емельянов. Его слова приводит ТАСС.

«Что сам поселок [Пески находится] под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — заявил замкомандира.

Ранее украинский доброволец Сергей Гнездилов назвал бои в Песках «персональным адом». По его словам, по поселку за сутки было выпущено 6500 снарядов.

2 августа Емельянов рассказывал, что на данный момент Пески похожи на большой гарнизон. По его словам, местное население давно эвакуировали, остались сплошные окопы, в том числе под домами.