Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР сообщили о взятии Песков

Замкомандира НМ ДНР Емельянов заявил, что Пески находятся под контролем союзных сил

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Союзные силы взяли поселок Пески в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции (НМ) ДНР Илья Емельянов. Его слова приводит ТАСС.

«Что сам поселок [Пески находится] под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — заявил замкомандира.

Ранее украинский доброволец Сергей Гнездилов назвал бои в Песках «персональным адом». По его словам, по поселку за сутки было выпущено 6500 снарядов.

2 августа Емельянов рассказывал, что на данный момент Пески похожи на большой гарнизон. По его словам, местное население давно эвакуировали, остались сплошные окопы, в том числе под домами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о взятии Песков
В Кремле отреагировали на планы властей Эстонии снести советские памятники
Белый дом вызвал посла Китая из-за Тайваня
Кремль назвал Францию недружественным государством
Подтвердилась версия подрыва опоры ЛЭП в Курской области
Белоруссия и Казахстан проведут совместные учения
Иностранец напал с ножом на российского полицейского
В Грузии призвали немедленно реагировать на притеснение россиян
Раскрыты предпочтения россиян при покупке нижнего белья
Раскол между Зеленским и мэрами городов Украины объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.