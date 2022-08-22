Туристка отправилась в бар на популярном курорте и была изнасилована

Mirror: британскую туристку изнасиловали у бара греческого города Палерос

Британская туристка приехала в отпуск в Грецию и была изнасилована у бара на популярном курорте на западе страны. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в районе Акти-Воница, в прибрежном городе Палерос. 24-летняя британка, которая отправилась отдыхать в местный бар, подверглась изнасилованию — по ее словам, неизвестный мужчина принудил ее к сексуальным действиям с помощью физической силы.

О случившемся жертва заявила в полицию, правоохранительные органы объявили мужчину в розыск и быстро задержали преступника. Злоумышленнику предъявили обвинение в изнасиловании. Девушке предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в июле на Крите двое мужчин изнасиловали 18-летнюю туристку из Великобритании на городском пляже. Отмечалось, что девушка пришла к морю встречать рассвет.