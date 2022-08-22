Предварительное следствие по делу руководителей РАНХиГС и Шанинки завершено

Завершено следствие по делу руководителей РАНХиГС и Шанинки о мошенничестве

МВД завершило следствие по делу руководителей Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау и Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева о мошенничестве. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, ректоры вузов и другие фигуранты дела вскоре начнут знакомиться с материалами дела.

Соучастникам вменяется мошенничество на общую сумму 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 человек, в котором обвиняется в том числе бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Также следствие инкриминирует им хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».