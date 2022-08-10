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Обвиняемый по делу о «мертвых душах» ректор РАНХиГС Мау вернулся на работу

РБК: обвиняемый в мошенничестве ректор РАНХиГС Мау вернулся на работу в прежнем статусе

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, обвиняемый по делу о мошенничестве с «мертвыми душами», вернулся на работу в вуз в прежнем статусе. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Информацию изданию подтвердил источник, близкий к Мау. Он также подчеркнул, что следствие по делу ректора продолжается.

Ранее стало известно, что суд изменил Мау меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Ректора РАНХиГС обвинили в двух эпизодах мошенничества с ущербом в 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в академию 12 человек, в котором также обвиняется бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Также следствие может инкриминировать Мау хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».

Мау был задержан 30 июня. В тот же день суд отправил его под домашний арест, так как, по мнению следствия, ректор мог скрыться от правосудия. Сообщалось, что Мау взял два билета в Турцию и собирался улететь 2 июля.

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Константин Лысяков
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