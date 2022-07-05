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Следствие оценило ущерб по делу ректора РАНХиГС в 40 миллионов рублей

Сумма ущерба по делу ректора РАНХиГС Мау о мошенничестве может составить 40 млн руб.
Начало событий в новости Ректору РАНХиГС Мау вменили два эпизода мошенничества

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Следствие готовится предъявить ректору Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Владимиру Мау третий эпизод мошенничества, после чего общая сумма ущерба по его делу может составить 40 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время силовики занимаются сбором доказательств для предъявления нового обвинения.

4 июля сообщалось, что следователи вменили Мау два эпизода мошенничества с ущербом, оцененным в 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 человек, в котором также обвиняется бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Кроме того, следствие может инкриминировать Мау хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».

Мау был арестован Тверским судом Москвы 30 июня. Его задержали ранее в этот же день после обысков в кабинетах у него и у других сотрудников академии.

Мау возглавляет РАНХиГС с 2010 года.

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Любовь Ширижик
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