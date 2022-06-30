Ректора РАНХиГС Мау задержали по делу бывшей замглавы Минпросвещения Раковой

МВД: ректор РАНХиГС Мау проходит по делу о крупном мошенничестве экс-замминистра Раковой

Ректора Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Владимира Мау обвиняют в хищении денежных средств вуза, он проходит по уголовному делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом в четверг, 30 июня, «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Следователи московского главка ведомства предъявили Мау обвинение в крупном мошенничестве. Его соучастниками полиция считает, помимо Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и еще ряд сотрудников вузов и министерства.

Силовики провели обыски у самого Мау, а также в кабинетах его подчиненных.

Мера пресечения

Следователи МВД направили в Тверской суд столицы ходатайство об избрании меры пресечения ректору РАНХиГС в виде содержания под домашним арестом.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа в отношении Владимира Мау, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») пресс-служба суда

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос в отношении Мау. Расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

Дело «мертвых душ»

В деле Раковой следствие нашло 12 человек, фиктивно работающих в РАНХиГС. По данным МВД, речь идет о сотрудниках Минпросвещения, которые были трудоустроены на должности научных сотрудников. Фактически же эти «мертвые души» никакой работы не выполняли, но длительное время получали зарплату.

Таким образом, был похищен 21 миллион рублей, выделенный из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

По версии следствия, мошенничество было совершено в 2017 году, когда Ракова занимала пост гендиректора «Фонда новых форм развития образования».

19 октября 2021 года по этому делу следствие предъявило обвинение Сергею Зуеву. Месяц спустя обвиняемого арестовали и отправили в СИЗО.

Его адвокаты неоднократно просили о смягчении меры пресечения в связи с тяжелым состоянием здоровья

Однако суд отказывается выпускать его на свободу.

Также фигурантами уголовного дела являются гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.