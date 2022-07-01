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В Кремле отказались комментировать дело ректора РАНХиГС Мау

Пресс-секретарь Путина Песков отказался давать комментарии по делу ректора РАНХиГС Мау
Владимир Мау

Владимир Мау. Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Кремль не будет комментировать задержание и меру пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау по делу о мошенничестве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нет, от Кремля не будет никаких комментариев», — заявил представитель президента.

О задержании ректора РАНХиГС стало известно в четверг, 30 июня. По данным МВД, Мау проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой о крупном мошенничестве. Силовики провели обыски у самого обвиняемого в крупном мошенничестве ректора, а также в кабинетах у ряда сотрудников вуза.

В девяностые Владимир Мау был советником Егора Гайдара, затем вплоть до 2002 года руководил Рабочим центром экономических реформ при правительстве России. С 2002 по 2010 годы Мау был ректором Академии народного хозяйства при правительстве, а после возглавил появившуюся после слияния с Российской академией государственной службы РАНХиГС.

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Валерий Розенберг
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