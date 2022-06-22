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Ректора Шанинки Зуева оставили в СИЗО

Мосгорсуд постановил оставить ректора Шанинки Зуева в СИЗО по ходатайству прокуратуры

Фото: Пресс-служба Тверскогого суда / ТАСС

Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение было принято после пересмотра постановления о замене меры пресечения. В результате решение Тверского суда столицы, поместившего Зуева под домашний арест, отменили. При этом было удовлетворено ходатайство прокуратуры о заключении его под стражу.

На слушаниях подсудимый заявил о своей готовности сотрудничать со следствием, однако он категорически отрицает вину в совершении преступления.

9 июня кассационный суд отменил арест ректора. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова просила Верховный суд пересмотреть решение о пребывании Зуева в СИЗО. Омбудсмен во время посещения изолятора ознакомилась с его медицинскими документами, обсудила состояние его здоровья с лечащим врачом и убедилась в наличии у него заболевания.

Зуев обвиняется по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, он причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Вину фигурант не признает.

В деле проекта «Учитель года» также фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. У всех фигурантов, кроме признавшей вину Крючковой, мера пресечения — содержание под стражей.

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Екатерина Власова
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