Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Омбудсмен Москалькова попросила Верховный суд пересмотреть арест ректора Зуева

Верховный суд пересмотрит решение об аресте ректора Шанинки Зуева по просьбе Москальковой

Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Верховный суд России рассмотрит ходатайство уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, которая просит пересмотреть решение об аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева. Об этом омбудсмен заявила в Госдуме, отчитываясь о проделанной в 2021 году работе, пишет «Интерфакс».

По ее словам, ходатайство принято на рассмотрение. Москалькова во время посещения СИЗО ознакомилась с медицинскими документами Зуева, обсудила состояние его здоровья с лечащим врачом и убедилась в наличии у него заболевания.

3 июня Тверской суд Москвы продлил срок ареста ректора до 7 августа. Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По данным следствия, Зуев причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Он вину не признает. Сообщалось, что состояние здоровья ректора постепенно ухудшается.

В деле проекта «Учитель года» фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. У всех фигурантов, кроме признавшей вину Крючковой, мера пресечения — содержание под стражей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Зеленский рассказал о лучшей гарантии разблокировки украинских портов
Родители-антипрививочники похитили детей и скрылись в Парагвае
Командир расчета самоходной гаубицы рассказал о работе в ходе спецоперации
КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене Fan ID
В Британии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
На Украине выразили готовность освободить военнопленных по окончании боев
В Литве выступили против вывоза украинского зерна через Белоруссию
Задержанный на Шри-Ланке российский самолет вылетел в Москву
Перечислены основные уловки педофилов при знакомстве с детьми
Двое военных пострадали в российском регионе из-за сброшенного с дрона снаряда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.