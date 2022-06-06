Омбудсмен Москалькова попросила Верховный суд пересмотреть арест ректора Зуева

Верховный суд пересмотрит решение об аресте ректора Шанинки Зуева по просьбе Москальковой

Верховный суд России рассмотрит ходатайство уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, которая просит пересмотреть решение об аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева. Об этом омбудсмен заявила в Госдуме, отчитываясь о проделанной в 2021 году работе, пишет «Интерфакс».

По ее словам, ходатайство принято на рассмотрение. Москалькова во время посещения СИЗО ознакомилась с медицинскими документами Зуева, обсудила состояние его здоровья с лечащим врачом и убедилась в наличии у него заболевания.

3 июня Тверской суд Москвы продлил срок ареста ректора до 7 августа. Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По данным следствия, Зуев причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Он вину не признает. Сообщалось, что состояние здоровья ректора постепенно ухудшается.

В деле проекта «Учитель года» фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. У всех фигурантов, кроме признавшей вину Крючковой, мера пресечения — содержание под стражей.