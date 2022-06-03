Ректора Шанинки Зуева оставили в СИЗО до августа

Тверской суд Москвы оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО до 7 августа

Тверской суд Москвы продлил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергея Зуева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Он останется в СИЗО до 7 августа. Зуев обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По данным следствия, он причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Зуев вину не признает. Его защитник подчеркивал, что ректор Шанинки не имеет к этим деньгам никакого отношения.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья ректора постепенно ухудшается. Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи сообщал, что ректора не переводят в гражданскую больницу, а пытаются лечить в медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина», где нет никакого оборудования для работы с кардиологическими заболеваниями.

В деле проекта «Учитель года» фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. У всех фигурантов, кроме признавшей вину Крючковой, мера пресечения — содержание под стражей.