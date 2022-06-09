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Кассационный суд отменил арест ректора Шанинки Зуева

Кассационный суд отменил арест ректора Шанинки Сергея Зуева

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Кассационный суд отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебные материалы отправили на новое апелляционное рассмотрение. Высшая судебная инстанция удовлетворила жалобу адвокатов Зуева и ходатайство уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Пока ректор все еще остается в СИЗО.

Ранее Москалькова попросила Верховный суд пересмотреть арест. Омбудсмен во время посещения изолятора ознакомилась с медицинскими документами Зуева, обсудила состояние его здоровья с лечащим врачом и убедилась в наличии у него заболевания.

Ректор Шанинки обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По данным следствия, он причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Вину фигурант не признает.

В деле проекта «Учитель года» также фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. У всех фигурантов, кроме признавшей вину Крючковой, мера пресечения — содержание под стражей.

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Елизавета Новикова
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