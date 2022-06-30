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Суд отправил ректора РАНХиГС под домашний арест

Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест по делу о хищении 21 миллиона рублей

Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Суд отправил под домашний арест до 7 августа ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее следствие попросило избрать эту меру пресечения в отношении Мау, так как он может скрыться от правосудия. Следователь заявил, что ректор собирался улететь в Турцию и взял билеты на 2 июля.

Отмечалось, что задержание Мау связано с делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

Ректора РАНХиГС, который занимал эту должность с 2010 года, задержали 30 июня, позже силовики провели обыски в кабинетах у него и у других сотрудников академии.

3 июня сообщалось, что Тверской суд Москвы продлил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергея Зуева. Следствие считает, что он причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

В деле проекта «Учитель года» фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

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Елизавета Новикова
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