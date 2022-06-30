Обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей ректор РАНХиГС собирался уехать в Турцию

Обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей ректор РАНХиГС собирался улететь в Турцию 2 июля

Следователь заявил, что ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, обвиняемый в хищении 21 миллиона рублей, собирался улететь в Турцию и взял билеты на 2 июля. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает РИА Новости.

Также следствие потребовало поместить Мау под домашний арест до 7 августа из-за того, что он может скрыться от правосудия. Отмечается, что задержание ректора связано с делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

Ранее экс-замминистра Ракова и другие фигуранты дела дали показания на Мау.

Ректора РАНХиГС, который занимал эту должность с 2010 года, задержали 30 июня, позже силовики провели обыски в кабинетах у него и у других сотрудников академии.

3 июня сообщалось, что Тверской суд Москвы продлил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергея Зуева. Следствие считает, что он причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

В деле проекта «Учитель года» фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.