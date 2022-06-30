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Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау

Фото: edu.gov.ru / Globallookpress.com

Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на судью Тверского суда Москвы Ксению Попову.

По ее словам, согласно ходатайству следователя показания на Мау дали и другие фигуранты дела. В суде следователь заявил, что у ректора был куплен билет в Турцию на 2 июля и он может скрыться от правосудия. Он также отметил, что сейчас продолжается розыск других соучастников Мау.

Ректор РАНХиГС проходит обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному в отношении экс-главы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Мау задержали 30 июня, позже силовики провели обыски в кабинетах у него и у других сотрудников академии.

Елизавета Новикова
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