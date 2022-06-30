Следствие попросило поместить ректора РАНХиГС под домашний арест

Следствие попросило поместить под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Мау

МВД попросило поместить под домашний арест до 7 августа ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

Ему вменяют хищение денежных средств вуза. Ранее стало известно, что задержание Мау связано с связано с делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

Мау задержали 30 июня, сейчас с ним проводятся следственные действия. Силовики провели обыски у самого обвиняемого в крупном мошенничестве ректора, а также в кабинетах у ряда сотрудников вуза.

3 июня сообщалось, что Тверской суд Москвы продлил арест ректора МВШСЭН Сергея Зуева. Следствие считает, что он причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

В деле проекта «Учитель года» фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.