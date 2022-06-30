Российские силовики задержали ректора РАНХиГС

РБК: силовики задержали ректора РАНХиГС Мау, с ним проводятся следственные действия

Российские силовики задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники правоохранительных органах.

Отмечается, что ему предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза. Во вторник с участием фигуранта проводились следственные действия.

Как пишет Telegram-канал издания Baza, задержание Мау связано с связано с делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.