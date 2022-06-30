Раскрыта причина задержания ректора РАНХиГС Владимира Мау

Ректора РАНХиГС Владимира Мау обвиняют в особо крупном мошенничестве

Задержанного ректора Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Владимира Мау обвиняют в хищении денежных средств вуза. Причины задержания в четверг, 30 июня, раскрыли РИА Новости.

По данным агентства, Мау проходит обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному в отношении экс-замминистра Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Силовики провели обыски у самого Мау, а также в кабинете у ряда сотрудников вуза.

Силовики задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау 30 июня, с ним проводятся следственные действия.

3 июня сообщалось, что Тверской суд Москвы продлил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергея Зуева. Следствие считает, что он причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

В деле проекта «Учитель года» фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.