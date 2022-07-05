Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Ректору РАНХиГС Мау вменили два эпизода мошенничества

Ректора РАНХиГС Мау обвинили по двум эпизодам мошенничества с фиктивным трудоустройством

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Следователи предъявили новое обвинение ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, фигуранту вменяется два эпизода мошенничества на общую сумму 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 человек, в котором также обвиняется бывшая замминистра просвещения Марина Ракова.

Также следствие может инкриминировать Мау хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».

Мау был арестован Тверским судом Москвы 30 июня. Его задержали в этот же день после обысков в кабинетах у него и у других сотрудников академии.

Мау возглавляет РАНХиГС с 2010 года.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли отказ Си Цзиньпина от визита в Россию
В Госдуме назвали диапазон снижения цен на автомобили
Столтенберг обвинил Путина в попытках «закрыть двери в НАТО»
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Вероятность резкого падения цен на нефть оценили
Замглавы Крымской таможни обвинили в превышении полномочий при ремонте здания
Следствие оценило ущерб по делу ректора РАНХиГС в 40 миллионов рублей
Стало известно о пропавших после обрушения породы на российской шахте
Десятки горняков оказались заблокированы под землей после обстрела шахты в ДНР
Ректор Шанинки Зуев вел «черную» бухгалтерию при фиктивном трудоустройстве в вуз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.