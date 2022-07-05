Ректору РАНХиГС Мау вменили два эпизода мошенничества

Ректора РАНХиГС Мау обвинили по двум эпизодам мошенничества с фиктивным трудоустройством

Следователи предъявили новое обвинение ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, фигуранту вменяется два эпизода мошенничества на общую сумму 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 человек, в котором также обвиняется бывшая замминистра просвещения Марина Ракова.

Также следствие может инкриминировать Мау хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».

Мау был арестован Тверским судом Москвы 30 июня. Его задержали в этот же день после обысков в кабинетах у него и у других сотрудников академии.

Мау возглавляет РАНХиГС с 2010 года.