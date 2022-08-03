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Ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку о невыезде по делу о «мертвых душах»

Ректору РАНХиГС Мау заменили домашний арест подпиской о невыезде по делу о «мертвых душах»

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Мау проходит по уголовному делу о мошенничестве с «мертвыми душами» вместе с бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой. Ему вменяются два эпизода преступления на общую сумму 21 миллион рублей.

Речь идет о фиктивном трудоустройстве в академию 12 человек. Кроме того, следствие может инкриминировать Мау хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».

30 июня суд отправил Мау под домашний арест. Тогда следствие попросило избрать эту меру пресечения, так как ректор мог скрыться от правосудия. Следователь заявил, что Мау собирался улететь в Турцию и взял билеты на 2 июля.

Владимир Мау занимал должность ректора РАНХиГС с 2010 года.

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Елизавета Новикова
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