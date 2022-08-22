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Бывшего топ-менеджера Центробанка объявили в розыск по делу о растрате

Суд заочно арестовал и объявил в розыск экс-топ-менеджера Центробанка Рубинова за растрату
Дмитрий Рубинов

Дмитрий Рубинов. Фото: Sostav.ru

Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск бывшего топ-менеджера Центробанка России Дмитрия Рубинова по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемому по статье 160 УК РФ («Растрата») по ходатайству следствия избрана мера пресечения на два месяца. Он будет заключен под стражу с момента фактического задержания или экстрадиции в Россию.

Решение о заочном аресте может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Подробности дела о растрате не раскрываются.

Рубинов скрылся от следствия и находится в настоящее время в Израиле, у него имеется гражданство этой страны.

Любовь Ширижик
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