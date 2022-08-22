Россияне начали чаще одеваться в секонд-хендах

«Известия»: с начала 2022 года россияне стали чаще покупать одежду и обувь в секонд-хендах

Представители Московского кредитного банка и «Почта банка» определили, что с начала 2022 года россияне стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах. Об этом сообщают «Известия».

Так, с января по август текущего года держатели карт Московского кредитного банка совершили в 2,5 раза больше покупок в данных магазинах, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом самая высокая покупательская активность была зафиксирована в июне и июле. В свою очередь, клиенты «Почта банка» увеличили траты на 20 процентов, начав проявлять интерес к подержанной одежде весной.

По мнению аналитиков банков, подобная ситуация сложилась из-за ухода зарубежных брендов с российского рынка на фоне ситуации с Украиной, говорится в материале.

Ранее в августе эксперты сервиса «ЮKassa» и медиахолдинг Rambler&Co назвали самую популярную у россиянок покупку в сети. Так, лидирующую позицию в списке заняла категория «обувь», которой отдали предпочтение 41 процент женщин. Второе место разделили между собой джинсы, юбки и брюки, получив в общей сложности 21 процент голосов. В свою очередь, блузы, рубашки, топы и футболки оказались в приоритете у 11 процентов опрошенных, а платья и сарафаны — у 9 процентов.