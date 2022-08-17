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Названа самая популярная у россиянок покупка в сети

Эксперты «ЮKassa» и Rambler&Co назвали обувь самой популярной у россиянок покупкой в сети

Фото: Viktor Prymachenko / Shutterstock

Эксперты сервиса «ЮKassa» и медиахолдинга Rambler&Co назвали самую популярную у россиянок покупку в сети. Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

Так, лидирующую позицию в списке заняла категория «обувь», которой отдали предпочтение 41 процент женщин. Второе место разделили между собой джинсы, юбки и брюки, получив в общей сложности 21 процент голосов. В свою очередь, блузы, рубашки, топы и футболки оказались в приоритете у 11 процентов опрошенных, а платья и сарафаны — у 9 процентов.

При этом аналитики указали, что число онлайн-покупателей за последние три года увеличилось на 61 процент. В текущем году был отмечен повышенный интерес россиянок к отечественным брендам одежды и обуви — их выделили для себя 30 процентов респонденток.

Ранее аналитическая служба Wildberries раскрыла предпочтения россиян при покупке нижнего белья. В первом полугодии 2022 года россияне приобрели 10,5 миллиона единиц трусов, что на 100 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Алина Гостева
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